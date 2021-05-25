«Динамо» хочет подписать двух легионеров. Тренерский штаб просит усилить вратарскую линию

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о трансферных приоритетах клуба.
«Совместно с тренерским штабом мы обсудили легионерский вопрос в клубе. Планируются два иностранца как минимум. Скорее всего, на позицию вратаря и нападающего. Заполнять позицию пятого легионера совершенно же не обязательно. Как вы видите, нам удалось вернуть в «Динамо» много воспитанников клуба, поэтому нет целеполагания обязательно иметь пять иностранцев.
Кстати, возможно, их будет и меньше. На сегодняшний день позиция по тому же вратарю окончательно не известна. Ещё есть игроки и на российском рынке. Дождитесь июня, там эти позиции будут полностью понятны.
Мы с большим уважением относимся к нашему динамовскому тандему вратарей и считаем, что они доказали, что хорошо умеют играть в хоккей. Есть и другие мнения со стороны тренерского штаба, что было бы неплохо усилить данную линию, но опять же у нас была мысль сохранить молодого голкипера в системе клуба, но он принял решение отправиться за рубеж. Значит, скорее всего, придётся усиливать эту линию», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 мая 2021
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