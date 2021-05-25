Нападающий сборной Швеции Клингберг получил травму и выбыл до конца чемпионата мира

Нападающий сборной Швеции Карл Клингберг получил травму нижней части тела и пропустит оставшуюся часть чемпионата мира — 2021, сообщает Международная федерация хоккея.
На чемпионате мира Клингберг провёл два стартовых матча сборной Швеции и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
В первых двух матчах шведы уступили Дании (3:4) и Беларуси (0:1). В следующем матче шведская сборная сыграет с швейцарцами 25 мая в 20:15 мск.
Напомним, сборная Швеции выступает в одной группе с командами Словакии, России, Швейцарии, Дании, Беларуси, Чехии и Великобритании. Чемпионат мира в Латвии начался 21 мая и продлится до 6 июня.
3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 25 мая 2021
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