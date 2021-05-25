Минспорта Беларуси направило письмо в Латвию после инцидента с заменой флага

Министерство спорта Беларуси возмутилось заменой национального флага на чемпионате мира по хоккею, который с 21 мая по 6 июня проходит в Риге (Латвия).
«Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой.
Согласно информации, опубликованной в СМИ, в смене флагов приняли участие мэр Риги Мартиньш Станис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Герб, флаг и гимн Республики Беларусь — это не просто символы, это визитная карточка миролюбивой политики нашей страны, чей авторитет бесспорно признан на международной арене, в том числе как одного из учредителей Организации Объединённых Наций.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государственные символы нашей страны утверждены Всенародным референдумом и не могут быть изменены с соблюдением иной процедуры. Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике.
Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии.
В этой связи Министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений», — написано в заявлении на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.
- 25 мая 2021
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