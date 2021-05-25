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Защитник «Питтсбурга» Мэтисон прокомментировал нанесение травмы Вальстрёму

Защитник «Питтсбурга» Мэтисон прокомментировал нанесение травмы Вальстрёму
Никита Паглазов
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Защитник «Питтсбурга» Майк Мэтисон прокомментировал инцидент в последней игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3, ОТ), в результате которого травму получил нападающий «островитян» Оливер Вальстрём.

«Я никогда не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Я просто старался играть изо всех сил и завоевать шайбу. Мне показалось, что он немного запутался. Надеюсь, у него всё в порядке», — приводит слова Мэтисона журналистка Тэйлор Хаазе в «твиттере».

Напомним, момент со столкновением хоккеистов произошёл в середине третьего периода. Вальстрём ударился головой о борт, позже покинув площадку и больше не сыграв во встрече.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Счёт в серии после пяти матчей — 3:2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч между «Питтсбургом» и «Нью-Йорком» состоится в четверг, 27 мая, в 1:30 мск.

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