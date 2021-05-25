Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

25 мая в Латвии завершился пятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи.

Сборная Великобритании — Сборная Дании — 2:3 (ОТ)



Сборная Дании одержала вторую победу на ЧМ-2021, Великобритания потерпела третье поражение, но набрала первое очко на турнире. В составе победителей отличились Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен, а в овертайме забросил Маркус Лауридсен. За Великобританию забили Бен О’Коннор и Майк Хэммонд.

Сборная США — Сборная Казахстана — 3:0



Американцы одержали сухую победу над командой Казахстана, забросив по шайбе в каждом периоде. Сначала отличился Адам Кленденинг, затем забил Тревор Мур, а третья шайба на счету Джека Друри.

Сборная Финляндии – Сборная Норвегии – 5:2



Финляндия одержала волевую победу над норвежской сборной. У норвежцев отличились Матис Олимб и Тобиас Линдстрём. За финнов забросили Атте Охтамаа, Антон Лунделль, Ким Ноусиайнен, Ере Иннала и Ханнес Бьёрнинен.

Сборная Швеции — Сборная Швейцарии — 7:0



Сборная Швеции одержала первую победу на турнире в матче со Швейцарией. В составе шведов дубль оформил Йеспер Фрёден, по шайбе забросили Адриан Кемпе, Виктор Олофсон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Тёммернес.