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Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты пятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Георгий Горностаев
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25 мая в Латвии завершился пятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная Великобритании — Сборная Дании — 2:3 (ОТ)

Сборная Дании одержала вторую победу на ЧМ-2021, Великобритания потерпела третье поражение, но набрала первое очко на турнире. В составе победителей отличились Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен, а в овертайме забросил Маркус Лауридсен. За Великобританию забили Бен О’Коннор и Майк Хэммонд.

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 3
ОТ
Дания
1:0 О'Коннор (Филлипс, Дауд) – 02:33' (5x5)   1:1 Якобсен (Йенсен, Бёдкер) – 10:19' (5x5)   1:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) – 13:44' (5x4)   2:2 Хэммонд (Лэйк) – 56:18' (5x5)   2:3 Лауридсен (Йенсен) – 64:35' (4x3)

Сборная США — Сборная Казахстана — 3:0

Американцы одержали сухую победу над командой Казахстана, забросив по шайбе в каждом периоде. Сначала отличился Адам Кленденинг, затем забил Тревор Мур, а третья шайба на счету Джека Друри.

ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
США
Окончен
3 : 0
Казахстан
1:0 Кленденинг (Мур, Робертсон) – 06:57' (5x5)   2:0 Мур (Джонс) – 21:33' (5x5)   3:0 Друри (Донато, Теннисон) – 41:58' (5x5)

Сборная Финляндии – Сборная Норвегии – 5:2

Финляндия одержала волевую победу над норвежской сборной. У норвежцев отличились Матис Олимб и Тобиас Линдстрём. За финнов забросили Атте Охтамаа, Антон Лунделль, Ким Ноусиайнен, Ере Иннала и Ханнес Бьёрнинен.

ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Норвегия
0:1 Олимб (Хага) – 01:30' (5x5)   1:1 Охтамаа (Каски, Контиола) – 14:24'   2:1 Лунделль (Руотсалайнен) – 21:40' (5x5)   3:1 Ноусиайнен (Саллинен) – 25:54' (5x5)   3:2 Линдстрём (Треттенес, Ольден) – 41:13' (5x5)   4:2 Иннала (Контиола, Сунд) – 47:17' (5x4)   5:2 Бьёрнинен (Мяэналанен, Койвисто) – 53:25' (5x5)

Сборная Швеции — Сборная Швейцарии — 7:0

Сборная Швеции одержала первую победу на турнире в матче со Швейцарией. В составе шведов дубль оформил Йеспер Фрёден, по шайбе забросили Адриан Кемпе, Виктор Олофсон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Тёммернес.

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 7
Швеция
0:1 Фрёден (Пилут, Нюгрен) – 08:35' (5x5)   0:2 Кемпе (Тёммернес, Лундквист) – 10:00' (5x5)   0:3 Олофссон (Лундквист) – 22:33' (5x4)   0:4 Фрёден (Вингерли, Дальбек) – 30:24' (5x5)   0:5 Нюгрен (Ракелль, Кемпе) – 41:18' (5x4)   0:6 Лундквист (Кемпе, Тёммернес) – 47:14' (5x5)   0:7 Тёммернес (Фрёден, Лундквист) – 50:46' (5x5)
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