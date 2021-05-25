Сборную Беларуси предлагают взять в заложники на ЧМ! Они там вообще с ума сошли? LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Ситуация в Риге всё больше напоминает политику, а не спортивное мероприятие. Чемпионат мира по хоккею отходит на второй план, все обсуждают снятые флаги Беларуси, России и, по словам местного мэра, ИИХФ. Скандал разгорается всё больше!
В свою очередь Международная федерация хоккея (ИИХФ) выпустила заявление на официальном сайте, в котором выражает несогласие с действиями латвийских властей. «ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания.
Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ», — говорится в тексте сообщения.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально отреагировал на замену флагов сборных России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.
Латвийский депутат, бывший министр экономики Вячеслав Домбровский назвал инцидент с заменой флагов на чемпионате мира показухой.
«Устраивать показуху со снятием государственного флага Республики Беларусь было абсолютно лишним. Иначе как мальчишеством это назвать нельзя. Что дальше? Министры и мэры продолжат замену государственных флагов неугодных стран на те флаги, которые, по их мнению, являются «исторически правильными»? Российский флаг на какой заменят? На советский? А китайский флаг на какой поменяют? На нынешний тайваньский? И к чему это всё приведёт?» — цитирует Домбровского «Балтийская Волна».
Лидер латвийской социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович прокомментировал инцидент с заменой флага Беларуси на чемпионате мира.
«Социал-демократическая латвийская партия «Согласие» осуждает действия властей Беларуси, принявших безответственное, вышедшее за рамки допустимого решение о посадке пассажирского самолёта в Минске. Это абсолютно ничем не оправданное нарушение правил авиаперевозок, угроза безопасности пассажиров, которое международное сообщество не может оставить без внимания.
Одновременно мы считаем, что ответная реакция министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса на произошедшее неадекватна. В Беларуси хоккей любит не только руководитель государства, легитимность избрания которого сомнительна и чьи действия по подавлению оппозиции недопустимы», — цитирует Урбановича «Балтийская волна».
Напоминаем, что ранее инцидент случился и с флагом Российской Федерации. Увы, Латвия решила целиком удариться в политику…
Не забывайте и о том, что мы регулярно готовим для вас порцию занимательных видео, в том числе и хоккейных.
Посольство России в Латвии на официальной странице в «Фейсбуке» прокомментировало замену флага на чемпионате мира — 2021.
«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги всё же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России.
Что это — неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?» — написало посольство России в Латвии в «Фейсбуке».
Заявление Минспорта Беларуси
Министерство спорта Беларуси возмутилось заменой национального флага на чемпионате мира по хоккею, который с 21 мая по 6 июня проходит в Риге (Латвия).
«Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой.
Согласно информации, опубликованной в СМИ, в смене флагов приняли участие мэр Риги Мартиньш Станис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Герб, флаг и гимн Республики Беларусь — это не просто символы, это визитная карточка миролюбивой политики нашей страны, чей авторитет бесспорно признан на международной арене, в том числе как одного из учредителей Организации Объединённых Наций», — говорится в тексте заявления.
Не забывайте читать наш оперативный текст по самой злободневной теме не только дня, но и всего турнира.
Более того, латвийский депутат Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит «всех политзаключенных».
Чиновник считает, что Беларусь высказывает полное равнодушие к правам человека и международным отношениям. «Это абсолютная и жестокая демонстрация власти», — написал политик в «Фейсбуке».
- 25 мая 2021
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