Сначала латвийское правительство сняло флаги и разругалось с Фазелем, теперь хочет напасть на белорусскую команду.

Сборную Беларуси предлагают взять в заложники на ЧМ! Они там вообще с ума сошли? LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Ситуация в Риге всё больше напоминает политику, а не спортивное мероприятие. Чемпионат мира по хоккею отходит на второй план, все обсуждают снятые флаги Беларуси, России и, по словам местного мэра, ИИХФ. Скандал разгорается всё больше!

В свою очередь Международная федерация хоккея (ИИХФ) выпустила заявление на официальном сайте, в котором выражает несогласие с действиями латвийских властей. «ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания.



Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ», — говорится в тексте сообщения.