Тренин оформил дубль в матче с «Каролиной»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче равный – 2:1 в пользу «Нэшвилла» В составе гостей дубль оформил российский нападающий Яков Тренин. Для россиянина эти голы стали первыми в карьере в Кубке Стэнли. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Тренин провёл 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач при общем коэффициенте полезности "+4".

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На данный момент счёт в серии между «Каролиной» и «Нэшвиллом» 2-2.