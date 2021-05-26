Тренин: мой дубль не имеет никакого значения, потому что «Нэшвилл» не победил

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился мнением об игре с «Каролиной Харрикейнз», в котором форвард оформил дубль, но «Нэшвилл» уступил.



«Это был большой матч, в котором мы могли победить, и у нас были такие шансы. Мы играли хорошо и бились за эту победу. Когда забивали первый гол, я поехал на вратаря, чтобы закрыть ему обзор, и там мне повезло со счастливым отскоком. Я даже не сразу понял, что произошло. Но увидел, что шайба влетела в ворота, и все вокруг из нашей команды начали радоваться. А второй гол – мы вдвоём вышли на их защитника и вратаря. Сиссонс в том эпизоде сыграл чертовски здорово, и мне просто оставалось завершить эту атаку. Вот в прошлом матче такая реализация у меня хромала. И ребята мне говорили, что я обязательно ещё забью. Моменты ведь были. И вот сегодня это получилось.

Нужно играть в тот хоккей, который мы знаем и в который умеем играть. Дома нужно создавать давление на соперника, выводить шайбу из своей зоны, больше атаковать и искать удачу впереди.

Дубль в плей-офф НХЛ? Конечно, это очень хорошо, когда ты забиваешь голы. Но самое главное, наша команда не победила. Поэтому мой дубль не имеет никакого значения. Серия продолжается, и два матча доходили до второго овертайма. Игроки первых звеньев устают, поэтому наше звено должно брать на себя более важную роль, вести за собой», – цитирует Тренина официальный сайт НХЛ на русском языке.