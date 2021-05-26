Тренин: мой дубль не имеет никакого значения, потому что «Нэшвилл» не победил

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился мнением об игре с «Каролиной Харрикейнз», в котором форвард оформил дубль, но «Нэшвилл» уступил.
«Это был большой матч, в котором мы могли победить, и у нас были такие шансы. Мы играли хорошо и бились за эту победу. Когда забивали первый гол, я поехал на вратаря, чтобы закрыть ему обзор, и там мне повезло со счастливым отскоком. Я даже не сразу понял, что произошло. Но увидел, что шайба влетела в ворота, и все вокруг из нашей команды начали радоваться. А второй гол – мы вдвоём вышли на их защитника и вратаря. Сиссонс в том эпизоде сыграл чертовски здорово, и мне просто оставалось завершить эту атаку. Вот в прошлом матче такая реализация у меня хромала. И ребята мне говорили, что я обязательно ещё забью. Моменты ведь были. И вот сегодня это получилось.
Нужно играть в тот хоккей, который мы знаем и в который умеем играть. Дома нужно создавать давление на соперника, выводить шайбу из своей зоны, больше атаковать и искать удачу впереди.
Дубль в плей-офф НХЛ? Конечно, это очень хорошо, когда ты забиваешь голы. Но самое главное, наша команда не победила. Поэтому мой дубль не имеет никакого значения. Серия продолжается, и два матча доходили до второго овертайма. Игроки первых звеньев устают, поэтому наше звено должно брать на себя более важную роль, вести за собой», – цитирует Тренина официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 26 мая 2021
-
10:31
-
10:26
-
10:21
-
10:20
-
09:30
-
08:49
-
08:46
-
08:36
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:53
-
05:09
-
04:40
-
04:28
-
04:08
- 25 мая 2021
-
23:53
-
23:24
-
22:44
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
21:44
-
21:13
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:20
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:42
-
19:40