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М. Кемпе рассказал, что говорил Гарпенлёв перед разгромной победой над Швейцарией

М. Кемпе рассказал, что говорил Гарпенлёв перед разгромной победой над Швейцарией
Сергей Емельянов
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Нападающий сборной Швеции Марио Кемпе рассказал, о чём говорил главный тренер команды Юхан Гарпенлёв на предматчевой установке перед встречей с командой Швейцарии, которая завершилась победой «Тре Крунур» со счётом 7:0.

«Вернёмся к основам. Мы сыграем этот матч как финал, а потом пойдём дальше. Я знаю, что все пишут, что мы можем не выйти в четвертьфинал. Бла-бла-бла, но мы не можем смотреть на четыре или пять игр вперёд. Если всё пойдёт плохо, нужно возвращаться к истокам. Надо начать с одного матча, выиграть его, а потом думать дальше. Мы не можем продолжать смотреть вдаль и думать, что произойдёт через пять матчей и где мы в тот момент будем в таблице. Вот, что он нам сказал, и, вероятно, нам следует придерживаться такого отношения», – цитирует Кемпе HockeyNews.se

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