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Сборная России открыла счёт во встрече с Данией на последней минуте второго периода

Сборная России открыла счёт во встрече с Данией на последней минуте второго периода
Никита Паглазов
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В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. В матче группы A встречаются сборные России и Дании. Второй период завершился со счётом 1:0.

На 40-й минуте встречи счёт в большинстве открыл нападающий СКА Иван Морозов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но проиграла Швейцарии (0:1).

Турнирная таблица ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.

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