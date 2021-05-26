Статистика второго периода матча Россия — Дания: россияне реализовали 1 из 9 бросков

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. В матче группы A встречаются сборные России и Дании. Первый период завершился со счётом 0:0.

Во втором периоде сборная России сумела открыть счёт. Иван Морозов в самой концовке двадцатиминутки реализовал большинство. За период россияне нанесли 9 бросков, соперник — 5. У датчан было два удаления, россияне избежали нарушения правил. Российская команда выиграла 10 вбрасываний, соперник — 3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но проиграла Швейцарии (0:1).

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.