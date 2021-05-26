Воронков забросил эффектную шайбу в ворота Дании сразу после вбрасывания

Форвард сборной России Дмитрий Воронков забросил красивую шайбу в матче чемпионата мира со сборной Дании. За четыре минуты до конца матча Воронков забросил третью шайбу в ворота соперника. Сразу после вбрасывания он в падении бросил по воротам, а голкипер датчан Себастьян Дам оказался не готов к неожиданному действию соперника.

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«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Матч завершился победой подопечных Валерия Брагина со счётом 3:0. В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Воронков.

Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав пять очков.