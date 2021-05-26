Михайлов прокомментировал победу сборной России в матче с Данией на ЧМ-2021

Известный российский тренер Борис Михайлов поделился впечатлениями от матча чемпионата мира, в котором сборная России обыграла Данию со счётом 3:0.

«Самое интересное и красивое — счёт на «кубе». Команда провела собранную игру, приходилось терпеть, потому что настрой у сборной Дании был просто отменный. Молодцы, что забили первую шайбу и, как следствие, довели игру до логического завершения. Видно, что играли очень внимательно в обороне. Да и противник долгое время не давал нашим нападающим забить, но когда забросили, стало намного проще. Мне понравился настрой сборной России.

Не читал злобные высказывания болельщиков после проигрыша Словакии, да и не хочу этим заниматься. Люди обсуждают в интернете, а тут команда, которая нацелена выступать на чемпионате мира. Не приехали игроки НХЛ — значит, самим надо играть. Зачем ждать кого-то? Надо побеждать в каждой игре. Смотрим и болеем за наших!» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.