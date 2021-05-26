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Николишин: выиграли 3:0, что ещё надо? Ждёте, что Россия всем 10 шайб забросит?

Николишин: выиграли 3:0, что ещё надо? Ждёте, что Россия всем 10 шайб забросит?
Максим Пахомов
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Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением об итогах встречи сборной России против команды Дании на ЧМ-2021 в Латвии (3:0).

«Выиграли 3:0, что ещё надо? Что вы хотите от сборной? Датчане умеют играть в хоккей ничуть не хуже нас. Игра шла до первого гола, кто первый пропустил – пришлось раскрыться. Хорошо, что использовали большинство, а потом соперник раскрылся и мы додавили, Барабанов сыграл хорошо.

Я не понимаю, вы ждёте, что Россия всем по 10 шайб забросит? Какой тогда смысла в турнире? В этом и весь интерес, что команды примерно одинаковые», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Календарь ЧМ-2021

Напомним, сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав пять очков.

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