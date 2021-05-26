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Турнирные расклады на плей-офф ЧМ по хоккею — 2021, кто и с кем может сыграть в четвертьфинале, расклады в группах

Ждать ли матча Беларусь – Латвия в плей-офф и что будет с Россией? Турнирные расклады ЧМ
Сергей Емельянов
Турнирные расклады на плей-офф ЧМ по хоккею
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Сборная Канады занимает предпоследнее место в своей группе, Чехия и Швеция также за бортом плей-офф на данный момент.

Старт чемпионата мира 2021 года по хоккею выдался богатым на сенсационные результаты. Неудивительно, что после того, как все команды провели по три матча на мировом первенстве, турнирное положение в группах выглядит удивительным образом. Достаточно сказать, что сборная Канады делит предпоследнее место в своей группе с командой Италии, а в параллельной восьмёрке сборные Швеции и Чехии располагаются за чертой участников плей-офф на данный момент. Но всё может очень быстро измениться, что уже сполна доказал вчерашний день. Изучаем текущие турнирные расклады на ЧМ-2021.

Положение команд в своих группах на данный момент

Первое место в группе A занимает сборная Словакии, единственная в своей восьмёрке выигравшая три матча из трёх и набравшая девять очков из девяти возможных. Следом располагаются команды России и Швейцарии, в активе которых по шесть очков. Дополняет топ-4 сборная Дании с пятью баллами. Далее следуют команды Беларуси (4), Швеции (3), Чехии (2) и Великобритании (1).

Турнирная таблица ЧМ-2021 по хоккею

В группе B на первой строчке располагается сборная Германии с девятью набранными очками. Второе-третье места делят команды Латвии и Финляндии (по семь баллов), а четвёртое место занимает сборная США (6), накануне уверенно победившая команду Казахстана, благодаря чему и опередила казахстанских хоккеистов (4) в турнирной таблице. На шестом месте – сборная Норвегии (3), тогда как в активе Канады и Италии очков нет.

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Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;
первая команда группы В – четвёртая команда группы А;
вторая команда группы А – третья команда группы В;
вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 26 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Словакия (1A) – США (4B);
Россия (2A) – Финляндия (3B);
Швейцария (3A) – Латвия (2B);
Дания (4A) – Германия (1B).

Турнирные перспективы команд в группе A

Довольно очевидно, что текущее положение команд претерпит большие изменения, ведь до конца группового раунда каждая сборная проведёт ещё по четыре матча. В группе A обращает на себя внимание тот факт, что вне плей-офф пока что остаются команды Швеции и Чехии. «Тре Крунур» откровенно провалили старт турнира, сенсационно проиграв сборным Дании (3:4) и Беларуси (0:1). После этих двух неудач шведские хоккеисты угодили под оглушительный шквал критики на своей родине, который возымел эффект. Во вчерашнем матче шведы учинили форменный разгром команде Швейцарии (7:0) и вернули себя в борьбу за кубковую четвёрку.

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В следующем матче подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют со сборной Чехии, и этот матч будет крайне интересным с точки зрения турнирных перспектив обеих команд. В случае поражения шведы снова поставят себя в крайне невыгодное положение на мировом первенстве в Риге, а в случае победы подтолкнут чехов к краю турнирной пропасти. Команда Филипа Пешана приехала на ЧМ-2021 в статусе одного из фаворитов, но пока что не смогла одержать ни одной победы в основное время. Теперь чехам кровь из носа нужно идти по турниру без осечек.

Что касается российской сборной, то она одержала две победы в начале чемпионата, обыграв команды Чехии и Великобритании, после чего сыграла невероятно слабый и безобразный матч с командой Словакии (1:3). Сейчас наши хоккеисты занимают второе место в группе, но впереди россиян ждут встречи со сборными Швеции и Швейцарии. Представители страны сыров и часов вряд ли позволят себя развалиться ещё раз на этом турнире так, как это произошло со шведами, а это означает, что именно эти две встречи с большой степенью вероятности определят итоговое место нашей команды в группе. Впрочем, ещё нужно обыграть сборную Дании, которая уже успела показать, к чему может привести её недооценка.

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Не стоит забывать и про сборную Беларуси. Команда Михаила Захарова уже сыграла на этом турнире со сборными Швеции и Чехии, и впереди её ждут матчи с британцами и датчанами. Если в этих встречах белорусские хоккеисты смогут избежать турнирных потерь, в последних матчах предварительного раунда – со Швейцарией и Россией – они будут претендовать на выход в плей-офф, где их может ждать команда Латвии. И с учётом политического подтекста произойти может всякое.

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Турнирные перспективы команд в группе B

Если посмотреть на группу B, то в ней на данный момент лидирует команда Германии, а сборная Канады находится на другом полюсе турнирной таблицы. За свою историю кленовые ни разу не выбывали из турнира уже после стадии предварительного этапа, но в этом году они близки к провалу. Канадцы успели проиграть уже трём прямым конкурентам в борьбе за плей-офф – сборным Латвии, США и Германии – и теперь даже три победы кряду над записными андердогами могут не исправить ситуацию. В последнем матче придётся обыгрывать сборную Финляндии и считать турнирные расклады.

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Судя по той игре, которую команды группы B показали на старте турнира, именно текущая топ-четвёрка и должна выходить в четвертьфинал. У сборной Италии нет никаких шансов на этом мировом первенстве, а команды Казахстана и Норвегии слишком сильно уступают конкурентам по составам. Хотя в одном отдельно взятом матче случиться может всё что угодно, и казахстанские хоккеисты это уже показали, обыграв сборные Латвии и Финляндии в серии послематчевых бросков. Но для выхода в плей-офф команде Юрия Михайлиса нужно совершить нечто большее. Например, не потерять очков в матчах со сборными Канады и Германии.

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Россия
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Казахстан
Не начался
Германия
ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
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