Нестеров: это чемпионат мира, а не Евротур какой-то. На каждый матч нужно настраиваться

Защитник сборной России Никита Нестеров подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Дании. Встреча закончилась победой россиян со счётом 3:0.

«Моё состояние после перелёта и карантина? Всё отлично. Тарасенко сегодня видели перед отъездом на игру, поприветствовал всех. На выходных будем отдыхать, восстанавливать силы и готовиться к играм. Мы всех соперников разбираем, швейцарцы не исключение. Тренеры расскажут, думаю, будет интересная игра.

Что случилось с канадцами на ЧМ? Может, где-то недонастроились. Это чемпионат мира, а не Евротур какой-то, все команды борются, на каждый матч нужно настраиваться», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав 5 очков.