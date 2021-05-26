Нестеров: это чемпионат мира, а не Евротур какой-то. На каждый матч нужно настраиваться

Защитник сборной России Никита Нестеров подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Дании. Встреча закончилась победой россиян со счётом 3:0.
«Моё состояние после перелёта и карантина? Всё отлично. Тарасенко сегодня видели перед отъездом на игру, поприветствовал всех. На выходных будем отдыхать, восстанавливать силы и готовиться к играм. Мы всех соперников разбираем, швейцарцы не исключение. Тренеры расскажут, думаю, будет интересная игра.
Что случилось с канадцами на ЧМ? Может, где-то недонастроились. Это чемпионат мира, а не Евротур какой-то, все команды борются, на каждый матч нужно настраиваться», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав 5 очков.
- 26 мая 2021
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