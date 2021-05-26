Плющев: в игре сборной России понравились выполнение игрового задания и надёжная оборона

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился своим впечатлением о матче между сборными России и Дании на чемпионате мира, завершившемся победой россиян со счетом 3:0.



«Главным залогом успеха нашей сборной в матче против датчан является игровая дисциплина, чёткое выполнение игрового задания и надёжная игра в обороне. О том, что ни о какой легкой прогулке не нужно мечтать – было ясно изначально. Датчане на старте турнира обыграли шведов. Это колючая сборная, которая действует от обороны и пытается использовать ошибки противника.



Мне понравилась организация игры. По сути, сегодня сыграли без ошибок, дисциплинированно. Сумела себя проявить связка Воронков – Морозов. Оба игрока отметились заброшенными шайбами. Отметил бы нашего вратаря Самонова, сыгравшего впервые на чемпионате мира «на ноль», — сказал «Чемпионату» Плющев.