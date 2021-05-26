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Генменеджер «Эдмонтона» сообщил о желании продлить контракт с 39-летним голкипером Смитом

Генменеджер «Эдмонтона» сообщил о желании продлить контракт с 39-летним голкипером Смитом
Никита Паглазов
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд сообщил о том, что клуб хочет подписать новый контракт с 39-летним голкипером Майком Смитом.

«Он провёл фантастический год, так что мы думаем о подписании нового контракта», — приводит слова Холланда журналист Эллиотт Фридман в «твиттере».

Также менеджер заявил о том, что существует высокая вероятность того, что «Ойлерз» в межсезонье будут выкупать контракты игроков команды.

Действующее соглашение между клубом и Смитом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Его заработная плата составляет $ 1,5 млн.

В этом сезоне Смит провёл 32 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,31 шайбы при проценте отражённых бросков в 92,3 %. В плей-офф голкипер провёл четыре игры, пропуская 2,4 шайбы в среднем и отразив 91,2 % бросков.

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