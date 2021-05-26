Владислав Третьяк: надо с такими командами как Дания решать всё в первых двух периодах

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги матча Россия — Дания, который состоялся на чемпионате мира в Риге (Латвия). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.
«Мы по классу всё равно были сильнее, я был уверен в этой победе. Просто она затягивалась, а это мне не совсем нравится. Нельзя в третьем периоде оставлять вопросы, надо с такими командами решать в первых двух. Потому что здесь столько сюрпризов ещё могут произойти, а никто бы не хотел, чтобы они были.
1:0 – это не счёт, поэтому необходимо более внимательно относиться к своим голевым моментам. Наши сегодня к этому фактору подходили хорошо, было видно, что они более заряжены, чем в игре со словаками
Вратарь и защита у нас играют хорошо, но в нападении, я считаю, надо прибавить. Ещё не все наши нападающие сказали своё слово — тут без фамилий. Однако, когда Тарасенко выйдет, то это станет большим подспорьем форвардам. Всё-таки необходимо ещё дождаться из лазарета двух человек, они также усилят переднюю линию», — цитирует Третьяка РИА «Новости».
- 26 мая 2021
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