Великобритания обыграла Беларусь, одержав первую победу на ЧМ-2021

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы A. В «Олимпийском спортивном центре» встречались сборные Великобритании и Беларуси. Матч завершился победой британцев со счётом 4:3.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счете. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы. Сперва отличился Бен Дэвис, а затем Кирк оформил дубль.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Майк Хэммонд сделал преимущество британцев более комфортным, а Джефф Плэтт отыграл одну шайбу. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.