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Великобритания обыграла Беларусь, одержав первую победу на ЧМ-2021

Великобритания обыграла Беларусь, одержав первую победу на ЧМ-2021
Антон Мозговой
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На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы A. В «Олимпийском спортивном центре» встречались сборные Великобритании и Беларуси. Матч завершился победой британцев со счётом 4:3.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счете. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы. Сперва отличился Бен Дэвис, а затем Кирк оформил дубль.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Майк Хэммонд сделал преимущество британцев более комфортным, а Джефф Плэтт отыграл одну шайбу. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Великобритания
0:1 Кирк – 13:38' (5x5)   1:1 Кодола (Принс, Бэйлен) – 29:15' (5x4)   1:2 Дэвис (Майерс) – 37:06' (5x5)   1:3 Кирк (О'Коннор, Дауд) – 38:35' (5x5)   1:4 Хэммонд (Ричардсон) – 48:41' (4x4)   2:4 Плэтт (Паре, Кодола) – 51:19' (5x5)   3:4 Принс (Шарангович, Протас) – 57:43' (5x5)
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