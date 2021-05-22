«Наша история — ещё круче американского «Чуда на льду». Сила, с которой столкнётся Россия

На что готов ты ради победы, пусть даже крохотной в масштабах всего хоккейного мира, но такой большой для твоей страны? «Это лучшее седьмое место, которое только можно представить», — смеялся главный ветеран сборной Колин Шилдз после своего последнего матча в карьере.

На самом деле, если посмотреть внимательнее, эта победа никакая не крохотная, пусть она не принесла ни Кубка, ни золота чемпионата мира или Олимпиады. Мы знаем и чтим главные хоккейные трофеи, восхищаемся их героями, но разве преодоление себя становится менее значимым, если происходит не на самой вершине?

Великобритания проделала совершенно невозможный путь, который многим и не снился. За два года они скакнули из третьего дивизиона в элиту, а затем подтвердили своё право быть там, с лучшими из лучших. Ради этого тренеру команды Питу Расселлу пришлось пойти на большие жертвы, но иначе он не мог. К тому же, всё было не зря, ведь удача улыбается смелым.

«Наверное, я везунчик. А ведь я не особо хотел быть тренером сборной, но меня уговорили»

А ведь Пит Расселл даже не думал о том, что станет тренером! Он был простым молодым вратарём на распутье, который не понимал, что делать со своей жизнью. «В какой-то момент я перестал получать удовольствие от хоккея, сбился с курса, не знал, зачем играю», — начинает он.

Можно сказать, его карьера началась по стечению обстоятельств – один тренер британской Суперлиги Пол Иви что-то в нём разглядел, а может, ему стало жаль запутавшегося паренька. Он начал привлекать его к работе – нарезать видео, провести занятие с детской командой, и пошло-поехало. Через несколько лет Расселл уже был в юниорской сборной, потом перешёл в молодёжную.

«Мы сразу начали побеждать, выиграли золото, это было 16 лет назад. Потом я стал главным тренером во второй лиге, эта работа открыла мне глаза. Я допускал много ошибок, но это сделало меня лучше как тренера и человека. После этого, где бы я ни работал, всё складывалось здорово. Потом я даже перестал тренировать, сменил работу, но скучал по хоккею и вернулся, меня взяли тренером в одну канадскую хоккейную академию в Британии. Мне очень нравилось, одновременно я работал с молодёжной сборной. И однажды меня попросили возглавить национальную команду. Не особо хотел, но меня уговорили», — рассказывает он свой тренерский путь.

Фото: Lukasz Laskowski/Getty Images

«Наверное, я везунчик. Без понятия, почему у меня получается быть главным тренером. Возможно, моя главная сила – умение найти подход к людям, игроки меня любят», — улыбается Расселл. Скромничает – невозможно все успехи списать на одну лишь удачу. С молодёжной сборной он выиграл два золота в четвёртом дивизионе и одно – в третьем, не считая серебряных и бронзовых медалей. Становился чемпионом и тренером года во второй лиге. Шесть лет назад его позвали возглавить национальную команду.

«Мы добивались потрясающих результатов в юниорской и молодёжной сборной, кажется, я выиграл море медалей. Там я работал с игроками, с которыми мне было комфортно. Когда я возглавил национальную команду, кто-то считал, что я к этому не готов. Я думал: «Может, и так, но почему бы и нет?». Я работал со многими сборниками ещё в молодёжке, костяк был мне знаком», — говорит он.

«Чем выше заходишь, тем меньше страха. Не надо бояться мечтать!»

Первый два блина получились комом – Великобритания проиграла матч за золото в третьем дивизионе сначала Литве, а на следующий год – Украине. «Команда выступала не слишком удачно, но я верил, что мы способны на большее. Начались разговоры, что я должен уйти. Я смеялся над такими вопросами, говорил: «Может, этот опыт сделает нас сильнее?». На третий год мы принимали турнир, доминировали и выиграли золото – наше первое за 25 лет. Появилось чувство, что у нас начало получаться, мы набили шишки на ошибках», — рассказывает он.

Это золото стало поворотным моментом – тогда, кстати, Расселл и вывел кредо команды – не бойтесь мечтать. В Венгрию-2018, где проходил ЧМ во втором дивизионе, британцы ехали в статусе главных кандидатов на вылет, но день за днём недосягаемая мечта становилась всё ближе.

Фото: iihf.com

«Мы обыграли Словению на старте, здорово бились. Потом проиграли Казахстану, это был не наш день, но я смотрел на таблицу и думал: «Да тут все обыгрывают всех!». Победа в матче с Польшей гарантировала нам сохранение прописки, когда мы его выиграли, я понял, что мы можем замахнуться и на золото.

Мы все смеялись, потому что получали море удовольствия от того, что творим одну сенсацию за другой. Помню, как повернулся к капитану, когда обыграли Италию, и он говорит: «Мы можем выиграть золото!». Я ему: «Да!!!» — и мы рассмеялись. В нас не было страха, на нас не было давления, всё шло по-нашему».

Снова, как и три последних года, всё свелось к последнему матчу, в котором Великобритании надо было брать хотя бы одно очко. Венгры быстро открывают счёт, а в начале третьего периода удваивают преимущество. Домашние трибуны ревут от восторга и гонят свою команду вперёд, но Расселл знал, что ничего не потеряно.

«10 минут до конца, счёт 0:2, я говорю помощнику: «Они устали, нам надо биться за шайбу, вымотать их до конца». Мы посмеялись, но верили в себя. Когда размочили счёт за шесть минут до конца, я подумал: «Это безумие, но у нас и правда может получиться». И потом гол за 15 секунд до конца, все были в шоке и счастливы. Это большое достижение, игроки молодцы, настоящие герои, это они всё сделали», — вспоминает он.

Фото: icehockeyuk.co.uk

Великобритания вышла в элиту мирового хоккея – впервые за последние 25 лет. Невероятное достижение для такой маленькой по хоккейным меркам страны, которое породило новую мечту. В 1994 году они вылетели из элиты, проиграв все пять матчей с общим счётом 7:44, но Расселл был уверен, что в этот раз всё будет иначе. «Это другая команда, в ней силён дух товарищества. Отличный тренерский штаб, менеджмент, потрясающие болельщики. Члены персонала с нами уже 25 лет, костяк команды не меняется. Мы стали семьёй, а когда начинаешь выигрывать, начинаешь верить, что можешь добиться чего угодно.

Чем выше заходишь, тем меньше страха. А чего бояться? Все считают, что нам тут не место, улыбайся да играй, оставляй всего себя на льду. Не надо бояться мечтать! Вот вышли мы во второй дивизион, почему бы не попытаться пробиться дальше, не сделать что-то сумасшедшее? Никогда нельзя загадывать, я всё время повторяю это игрокам. Мы уже доказали, что можем тягаться с этими сборными, играем агрессивно, показываем британский стиль, у нас очень страстная страна.

А фразу «не бойтесь мечтать» я сказал в интервью после одного из матчей во втором дивизионе, этот слоган появился очень вовремя. Все задумались над этим, поверили, что могут мечтать. Не надо ни о чём переживать, мы мечтаем о хорошем, и будь что будет», — объясняет тренер.

«На ЧМ-2019 я был сам не свой, но мне было не так тяжело, как жене. Она сильная женщина»

Чемпионат мира в Словакии должен был стать самым радостным событием в жизни Расселла, но судьба продолжала испытывать его на прочность. Однажды, ещё в молодёжке, ему уже приходилось делать тяжёлый выбор между сборной и семьёй, во время одного из ЧМ его дочке Сильви исправляли волчью пасть. Это серьёзная операция, но в этот раз всё было ещё хуже. Его жена Кэти, его главная поддержка и опора, человек, без которого он бы ничего не добился, болела раком груди и готовилась к операции.

Он мог сказать, что никуда не поедет, и ни у кого бы не возникло вопросов, почему тренер бросает команду в этот важный момент, ведь хоккей – это только игра, и в жизни есть вещи важнее. Почему же он не остался дома? «Это зависимость от хоккея. У большинства успешных ребят замечательные жёны, которые их во всём поддерживают и позволяют мужьям заниматься своим делом. Эта работа отнимает много времени, ты пропускаешь очень многое в своей жизни. Но семья тебя поддерживает», — говорит Расселл.

Он уехал в Словакию, но всё было как в тумане. «На том турнире я был сам не свой, все эти переживания. Мы сыграли два матча, и я улетел домой, на операцию жены. Когда всё прошло хорошо, мне стало полегче. Я сел в самолёт и думал: надо собраться, включиться в работу, быть лучше. Было непросто с этим справиться, но у нас отличный коллектив, все друг другу помогают. Мне-то было не так тяжело, как жене… Она сильная женщина, очень семейная, знает, что у меня сумасшедшая работа и поддерживает меня. Это турнир такого масштаба, она не хотела, чтобы я что-то испортил, он ведь мог и не повториться! Забавно, что повторится, мы же остались в элите. Я улетел к ней на два дня между матчами, а так она отпустила меня на чемпионат мира, поддерживала меня. В мой последний год в молодёжке дочке делали операцию на волчьей пасти, я тогда тоже во время турнира летал домой», — рассказывает Расселл.

Он вернулся, чтобы сотворить ещё одно чудо. Великобритания уже привыкла к статусу андердога и наслаждается им. И вновь всё свелось к одному последнему матчу. Всё или ничего – проигравший вылетает, победитель остаётся в элите. «Мы говорили о том, как важно сильно закончить турнир. Не обращать внимания на то, что будет во время турнира, важно только то, какой будет концовка. Мы проигрывали, но сохраняли невозмутимость, не расклеивались», — вспоминает он. Франция – Великобритания, кто бы мог подумать, что этот матч станет одним из самых чумовых на турнире?

Во втором периоде британцы получили сначала одну пробоину, потом ещё две за шесть секунд, ситуация выглядела критической, но Расселл следовал своему кредо и шёл за мечтой. Оставалось играть 32 минуты.

Фото: Dean Woolley/Getty Images

«В таймауте думал о том, чтобы поскорее «остановить кровотечение». В голове была только одна мысль, что надо заставить ребят поверить, что ещё не всё потеряно. Всё, что я сказал: «У нас было 10 минут, чтобы попасть в элиту, так что сейчас у нас куча времени на камбэк». Говорил ребятам, что надо играть агрессивно, лезть на ворота, и если сейчас забить один или два, то мы точно выиграем. Потом говорили, что этот таймаут поменял ритм игры, но я так не думаю. Мы не развалились, держались вместе, нашли свой ритм.

Мы сделали счёт 2:3 до конца периода, в раздевалке все были на взводе, не хотели, чтобы период заканчивался. Я уже тогда знал, что выиграем, была полная уверенность. В ребятах вообще не было страха, они получали удовольствие. Мы чувствовали, что можем это сделать. И сделали.

Иногда ты просто знаешь, и у нас было это чувство. Думаю, на скамейке Франции в этот момент думали: «О нет, ведь матч был в наших руках». Люди забывают, что они играли накануне, может быть, на них навалилась усталость. А мы были свежими и верили в себя. Даже по скамейкам было видно — у них все сидели, у нас все стояли. Потрясающий день! Мы не выбираем лёгких путей, этот день останется как один из величайших в истории британского хоккея. Да и на чемпионатах мира это был один из лучших матчей за последние время, просто потому, как он складывался, и каким крутым получился. На арене был бедлам, никогда не видел, чтобы столько людей радовалось за нашу страну. Арена заходила ходуном, все нас поддерживали, полный дурдом!

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По паре кружек после победы выпили, мы там остались ещё на два дня. Помню, как думал: «Боже, нам же завтра домой, это не очень хорошо» (смеётся). Ночь после победы была сумасшедшая. Когда в тебя никто не верит, ты способен на что угодно, чтобы остаться в этом дивизионе. Ребята, наверное, и сейчас не осознают, что они сделали. Потом они будут вспоминать и восхищаться. Это памятный момент, но ребята его заслужили. Всегда самое важное – это игроки и люди вокруг них, которые им помогают. И они расшибаются в лепёшку, проламывают стены ради нас, это фантастика», — вспоминает он.

Я всё ещё не могу понять, как он это делает, ведь легче сказать, чем сделать. Спрашиваю, в чём его секрет. «Не знаю, может, я несу всякую чепуху, а они слушают (смеётся). Задача тренера – поставить систему, игровые схемы, но важно и наладить связь с игроками. Мы верим в них. Даже после поражений, если они выложились на льду без остатка, о чём ещё можно просить? Игроки говорят, что готовы расшибиться ради нас в лепёшку, они доверяют нам и слушают нас. Что бы мы ни сказали, они это делают. У нас хороший коллектив, а хороших людей легко тренировать.

Мы всегда идём шаг за шагом. Единственный раз, когда мы говорили, что идём только за золотом, был в 2018-м. Я тогда сказал, что ничего другого мы не ожидаем, у нас даже на футболках была надпись «Идём за золотом». С тех пор всегда шли от матча к матчу, главное – не стрессовать».

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«Я выбрал роль отца и мужа, хотя жена расстроилась, что я не поехал со сборной в Ригу»

После сенсационного выступления со сборной в Словакии Расселл получил предложение из Германии и возглавил клуб второй лиги «Фрибург». Последние два года он весь сезон живёт вдали от своих самых близких людей, и когда он вернулся домой незадолго до вылета сборной в Ригу, то понял, что в этот раз должен остаться с семьёй. «Я знал, что был бы не в своей тарелке в Риге, я 10 месяцев не видел жену с дочкой. Как бы я ни любил уезжать в сборную, сколько бы она для меня ни значила (а значит многое – я же шотландец, тренирующий Великобританию. Раньше там работали канадцы), но у меня семилетняя дочь, и я видел, что она не хочет расставаться со мной так скоро.

За последние пару дней дочка сказала мне, что любит меня, больше раз, чем за всю предыдущую жизнь! Она прямо льнёт ко мне, улыбается без конца, видно, как сильно соскучилась. Они многим пожертвовали ради меня, я должен был остаться дома. Смотрел фильм об Алексе Фергюсоне, его сын сказал, что в детстве почти не видел отца, он всё время был на работе. Не хочу такого для дочери, а последние два года я в Германии, а они в Англии. Я бы хотел иначе, но в Британии не так много тренерских вакансий, в этом году сезон отменили. Получилось попасть в Европу, это поможет и карьере и семье. Пока я могу делать эту работу, пока люди считают меня нормальным тренером, надо обеспечивать себе будущее.

Сейчас мне надо было самому принять решение, и я выбрал роль отца и мужа. Хотя они хотели, чтобы я поехал в Ригу, жена даже расстроилась, что я не поехал, говорила: «Ну что ты, это же элита, ты же хочешь туда». Она всегда и во всём меня поддерживает, потрясающая женщина. Она круто изменила мою жизнь, помогла мне стать тренером. До встречи с ней я умел тренировать, понимал, что делаю, но вёл себя не так, как надо. Встретив её, я стал намного спокойнее, вырос и стал лучше, чем раньше. Кэти – большая часть моих успехов», — говорит он.

Фото: Личный архив Пита Расселла

«Помните американское «Чудо на льду»? Наша история – ещё круче»

Расселл спокоен за свою команду – такой сплочённый коллектив не развалить временным отсутствием главного тренера, тем более, что они каждый день созваниваются. «Команда держится не на мне, я лишь её маленький винтик. Я буду в сборной в следующем году и не собираюсь её бросать. Мы всё равно общаемся, созваниваемся, я всегда рядом со сборной. Ребята шутят, смеются, это важно.

В Словакию мы приехали и такие: «Боже мой! Как тут всё круто!». В этом году будет иначе – арена поменьше, болельщиков нет. Ребята в любом случае знают, зачем приехали. Они скучали по хоккею и просто счастливы снова играть. Никто не принимает игру в элите как должное. Через 25 лет никто не вспомнит, что там не было зрителей.

В элите на нас тоже не было никакого давления. Некоторые игры были мечтой, мы играли с Канадой, США, Финляндией… Да вы шутите! Это безумие! В этом году нам играть с Россией, Швецией, Чехией, Швейцарией — полный улёт, невероятно! Ребята заслужили это, они никогда не забудут этот опыт. Мы всегда говорим им, что успех и медали – это одно, но у вас останутся ещё и воспоминания на всю жизнь. Будет о чём вспоминать в старости, рассказывать внукам. Вокруг сборной в Великобритании сейчас много шума, это здорово.

Фото: Dean Woolley/Getty Images

Команде надо быть самой собой, оставаться на позитиве, держаться вместе. Играть в наш хоккей, не бояться, быть храбрыми. Справляться с каждым испытанием, что выпадет на их долю. Я знаю, так и будет, я им доверяю. Это потрясающие люди, они выставляют меня в лучшем свете, это хорошо.

Этот ЧМ будет непростым, потому что большая часть игроков сыграла только 15-20 матчей, сезон был отменён. Посмотрим, как у нас получится, но это безумная история. Я даже не ожидал, что всё так будет. Просто плыву по течению, жду, куда оно меня занесёт. Это потрясающая история, мало кто осознаёт, что большинство наших сборников лет до 15 тренировались по одному-два раза в неделю, очень мало выходили на лёд.

Поразительно, что делает эта группа ребят. Без зрителей на трибунах играть непросто, другая атмосфера, тяжело набирать обороты в игре, но знаете что? Наши ребята знают, как и без этого завести друг друга. Уверен, будет пара матчей, где они снова могут всех удивить.

Помните американское «Чудо на льду», когда они собрали команду студентов? Наша история – ещё круче. Посмотрите, чего добилась Великобритания. Наша история – нереальная».