Подопечные Захарова были в шаге от кэмбека, но британцы выстояли и теперь празднуют.

Cначала остались без флага, а теперь проиграли британцам! Чёрная полоса Беларуси на ЧМ

Перед стартом чемпионата мира по хоккею некоторые эксперты и болельщики сходились во мнении, что матч между сборными Великобритании и Беларуси станет битвой за выживание. Но первая половина матчей группового этапа принесла нам не мало сенсаций, и сейчас очень трудно что-либо спрогнозировать. Так или иначе для каждой из команд турнирные баллы важны.

Последние дни получились очень насыщенными для сборной Беларуси в околохоккейном плане. Сначала в Риге поменяли официальный флаг на оппозиционный, затем один депутат и вовсе призвал взять команду в заложники… Сегодня он, кстати, признал, что это было провокацией, но этот неприятный инцидент, который непременно касается безопасности команды, запомнится надолго.

«Матч с Великобританией – номер один. Нам будет очень тяжело. У нас не работает большинство, не работает 5 на 3. Не можем наиграть новые сочетания, у нас нет клубных связок», — говорил главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров после матча против чехов.

«Сами видите, на этом чемпионате мира результаты матчей на любой вкус, ни в одной игре нельзя предсказать победителя. Раньше в некоторых матчах были сами собой разумеющиеся победы, а сейчас есть совершенно непредсказуемые результаты. Нас это точно устраивает.

Хорошо, что играем с Беларусью уже завтра, не растеряем этот позитивный импульс. К тому же матч будет вечерний, впереди целый день для отдыха и подготовки, а завтра — снова за дело, это должно пойти нам на пользу», — сказал капитан сборной Великобритании Джонатан Филлипс.

Состав Беларуси претерпел некоторые изменения. Михаил Захаров решил перетасовать все пары обороны. Вне заявки остались Дмитрий Знахаренко и Дмитрий Коробов, зато защитник Илья Соловьев дебютировал на взрослом чемпионате мира в элитном дивизионе. Свой шанс получил и 18-летний Данила Климович, который был одной из звезд юниорской сборной Беларуси на недавнем ЮЧМ.

Матч начался бодро. Белорусы пытались играть первым номером, что было делать трудно, ведь в прошлых матчах подопечные Захарова встречались с грандами и подстраивались под соперника. Британцы тоже не боялись атаковать и однажды им удалось подловить белорусов на ошибке и забросить шайбу. 21-летний Кирк продолжает удивлять своими снайперскими способностями.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Во второй трети белорусам удалось сравнять счет усилиями Владислава Кодолы. Нападающий поразил ворота соперника лишь со второй попытки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Однако британцы не опустили руки и ответили на этот выпад еще двумя шайбами. Отличились Бэн Дэвис и снова Лиам Кирк! Не обошлось без позиционных ошибок обороны Беларуси, но все-таки: может клубам КХЛ стоит обратить внимание на лучшего снайпера сборной Великобритании?

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Белорусам было необходимо спасать игру. Однако их атаки не приносили успеха. А после ошибки Кристиана Хенкеля на экваторе третьего периода британцы и вовсе укрепили свое преимущество, забросив четвертую шайбу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Но подопечные Захарова не опустили рук. Сначала Джефф Платт сделал счет 2:4, а затем Шейн Принс сократил счет до минимума. Никто не ожидал такого триллера от матча между этими сборными. В итоге британцам удалось выстоять до конца и впервые с 1962 победить в основное время на чемпионатах мира!

Приятно смотреть, как такие сборные, как Великобритания, не имея в своем составе звезд из НХЛ и КХЛ, не просто дают бой серьезным командам, а побеждают их. Сплоченность команды, характер хоккеистов просто поражают.

У белорусов же началась чёрная полоса на ЧМ. Сначала сняли флаг, что не могло не сказаться на эмоциональном состоянии хоккеистов, а теперь сенсационное поражение от британцев.