Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Канады встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).



На первой минуте встречи счёт открыл канадский нападающий Коннор Браун. На 11-й минуте большинство реализовал Адам Энрике, увеличив преимущество сборной Канады. На 30-й минуте одну шайбу отыграл Томас Ольсен. На 31-й минуте норвежцы сравняли счёт усилиями Матса Россели Ольсена.



На 35-й минуте снова вперёд канадцев вывел нападающий Эндрю Манджапане. На 51-й минуте в меньшинстве четвёртую шайбу в ворота норвежцев забросил Энрике, оформив дубль.

Сборная Канады одержала первую победу на турнире. После четырёх игр они занимают шестое место, набрав три очка. Норвежцы (3) – седьмые.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.