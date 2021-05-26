Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Канады встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
На первой минуте встречи счёт открыл канадский нападающий Коннор Браун. На 11-й минуте большинство реализовал Адам Энрике, увеличив преимущество сборной Канады. На 30-й минуте одну шайбу отыграл Томас Ольсен. На 31-й минуте норвежцы сравняли счёт усилиями Матса Россели Ольсена.
На 35-й минуте снова вперёд канадцев вывел нападающий Эндрю Манджапане. На 51-й минуте в меньшинстве четвёртую шайбу в ворота норвежцев забросил Энрике, оформив дубль.
Сборная Канады одержала первую победу на турнире. После четырёх игр они занимают шестое место, набрав три очка. Норвежцы (3) – седьмые.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 26 мая 2021
-
23:01
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:50
-
21:46
-
21:24
-
21:02
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:21
-
20:15
-
20:04
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:50
-
18:39