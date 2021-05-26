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Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира — 2021

Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира — 2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 26 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Канады встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

На первой минуте встречи счёт открыл канадский нападающий Коннор Браун. На 11-й минуте большинство реализовал Адам Энрике, увеличив преимущество сборной Канады. На 30-й минуте одну шайбу отыграл Томас Ольсен. На 31-й минуте норвежцы сравняли счёт усилиями Матса Россели Ольсена.

На 35-й минуте снова вперёд канадцев вывел нападающий Эндрю Манджапане. На 51-й минуте в меньшинстве четвёртую шайбу в ворота норвежцев забросил Энрике, оформив дубль.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Норвегия
1:0 Браун (Хенрик, Пауэр) – 00:22' (5x5)   2:0 Хенрик (Браун, Пауэр) – 10:23' (5x3)   2:1 Валькве Ольсен (Хага) – 29:08' (5x5)   2:2 Россели Ольсен (Крогдаль, Эстбю) – 30:28' (5x5)   3:2 Манджапане (Браун) – 34:41' (5x5)   4:2 Хенрик (Кемпер) – 50:14' (4x5)

Сборная Канады одержала первую победу на турнире. После четырёх игр они занимают шестое место, набрав три очка. Норвежцы (3) – седьмые.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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