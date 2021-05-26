Кодола: приятно забивать на чемпионате мира. Жаль, что проиграли, настроение подпортилось

Нападающий сборной Беларуси Владислав Кодола подвёл итоги встречи со сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:4).



«Два периода играли плохо, не дисциплинированно. Теряли хоккеистов, хотя нас предупреждали с первых смен, что будет быстрая игра. Должны были играть сразу с первого периода, поэтому такой результат.



Мы были не готовы, были сонные. Соперник наказывал нас голами. Очнулись к третьему периоду. Нужно было играть правильно и строго.



Настрой был хороший, игроки поддерживали друг друга перед матчем. Где-то нас подвела дисциплина. Нужно посмотреть ошибки, забыть игру и готовиться дальше.



Приятно забивать, тем более на ЧМ. Жаль, что проиграли и всё настроение подпортилось», — передаёт слова Кодолы корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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