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Кодола: приятно забивать на чемпионате мира. Жаль, что проиграли, настроение подпортилось

Кодола: приятно забивать на чемпионате мира. Жаль, что проиграли, настроение подпортилось
Егор Литавор
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Нападающий сборной Беларуси Владислав Кодола подвёл итоги встречи со сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:4).

«Два периода играли плохо, не дисциплинированно. Теряли хоккеистов, хотя нас предупреждали с первых смен, что будет быстрая игра. Должны были играть сразу с первого периода, поэтому такой результат.

Мы были не готовы, были сонные. Соперник наказывал нас голами. Очнулись к третьему периоду. Нужно было играть правильно и строго.

Настрой был хороший, игроки поддерживали друг друга перед матчем. Где-то нас подвела дисциплина. Нужно посмотреть ошибки, забыть игру и готовиться дальше.

Приятно забивать, тем более на ЧМ. Жаль, что проиграли и всё настроение подпортилось», — передаёт слова Кодолы корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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