Сборная Канады одержала победу над Норвегией на ЧМ-2021. Видеообзор встречи

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира, в котором сборная Канады встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).



Канадцы одержали первую победу на турнире. После четырёх игр они занимают шестое место, набрав три очка. Норвежцы, имеющие также три балла – седьмые. Канада выше за счёт личной встречи.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Следующий матч канадцы проведут в пятницу, 28 мая, с командой Казахстана. Начало встречи — в 16:15 мск. Сборная Норвегии сыграет в пятом туре с хозяевами турнира — командой Латвии. Игра пройдёт также 28 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.