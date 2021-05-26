Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Великобритании подвёл итоги встречи с Беларусью на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Великобритании подвёл итоги встречи с Беларусью на ЧМ-2021
Елена Кузнецова
Комментарии

Главный тренер сборной Великобритании Адам Киф подвёл итоги встречи команды с Беларусью на чемпионате мира в Латвии (4:3). Отметим, что эта победа стала первой для Великобритании на чемпионатах мира за 59 лет.

«Беларусь давила в конце, перехватила инициативу. Мы на скамейке говорили о том, что надо оставаться спокойными и сфокусированными на задаче, плотно обороняться. Игроки это сделали, поэтому мы и удержали победный счёт.

Мы не ищем лёгких путей? Мы бы точно предпочли лёгкие пути. Эта команда полностью заслужила каждый сантиметр пути, чтобы попасть в элиту и остаться в ней, и теперь на этом ЧМ в них растёт уверенность в себе. Сегодня вы увидели результат всего этого, очень счастлив за игроков.

В чём секрет нашего прогресса? Воля и страсть, с которой ребята играют за свою страну, бьются друг за друга. Это культура, которую привнёс Пит Расселл. Мы никогда не сдаёмся и играем друг за друга. Поэтому мы попали на этот турнир, остались здесь в прошлый раз, поэтому мы сегодня победили», — передаёт слова Кифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Cначала остались без флага, а теперь проиграли британцам! Чёрная полоса Беларуси на ЧМ Cначала остались без флага, а теперь проиграли британцам! Чёрная полоса Беларуси на ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021