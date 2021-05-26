Главный тренер сборной Великобритании подвёл итоги встречи с Беларусью на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Великобритании Адам Киф подвёл итоги встречи команды с Беларусью на чемпионате мира в Латвии (4:3). Отметим, что эта победа стала первой для Великобритании на чемпионатах мира за 59 лет.
«Беларусь давила в конце, перехватила инициативу. Мы на скамейке говорили о том, что надо оставаться спокойными и сфокусированными на задаче, плотно обороняться. Игроки это сделали, поэтому мы и удержали победный счёт.
Мы не ищем лёгких путей? Мы бы точно предпочли лёгкие пути. Эта команда полностью заслужила каждый сантиметр пути, чтобы попасть в элиту и остаться в ней, и теперь на этом ЧМ в них растёт уверенность в себе. Сегодня вы увидели результат всего этого, очень счастлив за игроков.
В чём секрет нашего прогресса? Воля и страсть, с которой ребята играют за свою страну, бьются друг за друга. Это культура, которую привнёс Пит Расселл. Мы никогда не сдаёмся и играем друг за друга. Поэтому мы попали на этот турнир, остались здесь в прошлый раз, поэтому мы сегодня победили», — передаёт слова Кифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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