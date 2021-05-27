Клементс: не вижу причин, почему Великобритания не может взять три очка со Швецией

Защитник сборной Великобритании Дэвид Клементс прокомментировал победу в матче с Беларусью на ЧМ-2021.

«Мы позволили Беларуси чуть больше, чем хотелось бы. После второго периода вели 3:1, в третьем увеличили преимущество. Немного расслабились, а Беларусь – мастеровитая команда, которая не просто так занимает высокие позиции в рейтинге ИИХФ. Может, сказалась усталость, это был наш второй матч за два дня. Но в итоге мы выиграли и поднялись в турнирной таблице. Завтра посмотрим видео, подчистим эти моменты к следующему матчу.

Хочется думать, что можем обыграть Швецию. На сборах и по ходу ЧМ мы стараемся добиться взаимопонимания с новичками, у ветеранов команды и тренеров хорошо это получается. Невероятно, чего добилась команда в последние 3-4 года. Мы на каждый матч выходим биться и верим в себя. Не вижу причин, почему мы не можем взять три очка со шведами. Мы были недовольны своей игрой с Россией, после этого стали намного лучше, прогрессируем. Идём дальше и хотим взять три очка", — передаёт слова Майерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.