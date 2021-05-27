«Айлендерс» сыграют с «Бостоном» во втором раунде плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» стали первой парой второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первый матч между командами состоится 5 июня.

Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, «Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4-2 и «Айлендерс» проходит в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершает участие в турнире.

«Бостон», в свою очередь, ранее выбил из плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии был 4-1 в пользу «Бостона».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял третье место в Восточном дивизионе. «Айлендерс» финишировал на третьем месте.