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«Миннесота» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в серии плей-офф

«Миннесота» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в серии плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В шестом матче первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и сравнялась в серии — 3:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.55 на площадке результативных действий не совершил.

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Седьмой и решающий матч серии пройдёт 28 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
27 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Джонсон, Сергачёв) – 06:16' (5x5)   2:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 33:27' (5x4)   3:0 Пойнт (Кучеров, Чернак) – 54:36' (5x5)   4:0 Киллорн (Чернак, Стэмкос) – 58:18' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Флориду Пантерз» со счётом 4:0 и вышла в следующую стадию турнира, Андрей Василевский оформил шат-аут, у Никиты Кучерова две передачи, у Михаила Сергачёва ассист. В другом матче «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли.

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