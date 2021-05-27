«Миннесота» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в серии плей-офф

В шестом матче первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и сравнялась в серии — 3:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.55 на площадке результативных действий не совершил.
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Седьмой и решающий матч серии пройдёт 28 мая.
Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Флориду Пантерз» со счётом 4:0 и вышла в следующую стадию турнира, Андрей Василевский оформил шат-аут, у Никиты Кучерова две передачи, у Михаила Сергачёва ассист. В другом матче «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли.
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