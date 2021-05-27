Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков в серии, превзойдя свой же результат
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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победном матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» отдал две результативные передачи. Таким образом, россиянин с 11 очками (тремя шайбами и восемью ассистами) установил новый рекорд клуба по количеству набранных очков в одной серии.
При этом Кучеров превзошёл свои же рекорды (10 очков), поставленные в 2018 и 2020 годах. По девять очков у Тайлера Джонсона (2015 год) и Брэда Ричардса (2004 год), восемь очков у Мартина Сан-Луи (2003 год).
Кроме того, россиянин возглавил список бомбардиров Кубка Стэнли, обогнав Джонатана Юбердо из «Флориды», у которого две шайбы и восемь ассистов.
«Тампа» дома разгромила «Флориду» со счётом 4:0 и с 4-2 в серии вышла в следующую стадию турнира.
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