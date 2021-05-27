Кросби отреагировал на вылет «Питтсбурга» из Кубка Стэнли

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды в первом раунде плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс». Шестой матч серии завершился победой «Айлендерс» со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4-2.

«Это расстраивает. Не было гарантии, что мы попадём в плей-офф. Нам повезло, мы регулярно играем в плей-офф. Каждый раз, оказываясь на этой стадии, ты получаешь возможность. Это лучшее время в сезоне, хочется играть как можно дольше, бороться за Кубок Стэнли. Очень неприятно проигрывать», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

В составе победителей забивали Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (дважды) и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и совершил 34 сейва. За «Питтсбург» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.