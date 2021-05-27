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Кенневилль: Василевский был великолепен, нам не удалось пробить его

Кенневилль: Василевский был великолепен, нам не удалось пробить его
Антон Мозговой
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль отметил игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в шестом матче первого раунда серии плей-офф. «Тампа» одержала победу со счётом 4:0, а Василевский оформил шат-аут. «Молнии» выиграли серию 4-2.

«Перед нами стояла задача забросить первую шайбу. У нас были отличные подходы, прекрасные возможности. Василевский был великолепен сегодня. В этом здании у нас прошли три хороших матча, мы играли так, как хотели. Но сегодня нам не удалось пробить его», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Василевский оформил шат-аут, справившись с 29 бросками. Форвард Никита Кучеров за 19.49 на льду сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на площадке дважды бросил по воротам соперника, отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».

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