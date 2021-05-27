Барри Тротц не проигрывал серии первого раунда плей-офф с 2010 года

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц отметился важным достижением. Он не проигрывает серии первого раунда плей-офф с 2010 года. С «Нэшвилл Предаторз» он выигрывал серии дважды, с «Вашингтон Кэпиталз» — четырежды и теперь с «Айлендерс» — трижды.
Минувшей ночью завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (дважды) и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и совершил 34 сейва. За «Питтсбург» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
«Айлендерс» выиграли серию со счётом 4-2.
- 27 мая 2021
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:41
-
08:30
-
07:18
-
07:00
-
06:59
-
06:50
-
06:07
-
05:50
-
05:16
-
04:49
-
04:26
-
04:10
-
03:35
-
03:04
-
02:29
-
01:12
-
01:00
-
00:29
-
00:23
-
00:17
-
00:05
- 26 мая 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:23
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
22:41
-
22:40
-
22:36