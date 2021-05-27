Барри Тротц не проигрывал серии первого раунда плей-офф с 2010 года

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц отметился важным достижением. Он не проигрывает серии первого раунда плей-офф с 2010 года. С «Нэшвилл Предаторз» он выигрывал серии дважды, с «Вашингтон Кэпиталз» — четырежды и теперь с «Айлендерс» — трижды.

Минувшей ночью завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (дважды) и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и совершил 34 сейва. За «Питтсбург» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

«Айлендерс» выиграли серию со счётом 4-2.