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Нравится ли вам нынешний чемпионат мира по хоккею?

Нравится ли вам нынешний чемпионат мира по хоккею?
Антон Мозговой
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«Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в новом опросе. Расскажите нам, нравится ли вам чемпионат мира, который проходит в Риге (Латвия)? На турнире уже произошло несколько громких сенсаций. По несколько поражений потерпели сборные Канады, Швеции и Чехии. Накануне, 27 мая, сборная Великобритании обыграла Беларусь со счётом 4:3. Непредсказуемые результаты стали одной из особенностей турнира.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также сыграют сборные Чехии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.

В группу B попали сборные Германии, Латвии, Финляндии, Казахстана, США, Канады, Норвегии и Италии.

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