Гавриков рассказал о разнице в организации «пузырей» в плей-офф НХЛ и на ЧМ-2021

Защитник сборной России и «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о разнице в организации «пузырей» в плей-офф НХЛ и на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия).

«Ох, это две довольно разные истории. Если вкратце, и там и тут внутри всё организовано хорошо. Просто разница заключается в том, что в Торонто было два отеля, между которыми можно было перемещаться. Также у второго отеля — большая территория, где можно было спокойно погулять. Там был стадион для американского футбола, куда можно было приехать и провести время: поиграть в мяч, теннис или другие варианты. В ресторанах можно было брать снеки — и это всё на территории этих двух отелей. То есть мы могли ходить.

Здесь же всё немного по-другому, потому что мы не можем выйти на улицу, даже просто подышать. Нас не выпускают и ждут, когда подъедет автобус. Подъезжает автобус, мы в него садимся и уезжаем. Так что в плане перемещений здесь ничего нет. Но я тоже могу их понять, так как это две разные ситуации и разные возможности. Не совсем уместно сравнивать, где было лучше», — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.