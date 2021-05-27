Ротенберг рассказал, как тренируются Тарасенко и Орлов на карантине

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о тренировках защитника Дмитрия Орлова и форварда Владимира Тарасенко. Оба игрока прибыли в сборную на чемпионат мира, который проходит в Риге (Латвия). Но пока они находятся на обязательном карантине и смогут приступить к тренировкам с командой лишь через три дня.
«У Тарасенко есть велосипед, он крутит его в номере, готовится. У нас есть программа работы через Zoom с тренерами по ОФП, он будет тренироваться по ней, работать, так же будет работать и Дмитрий Орлов. Работа продолжается», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Сборная России накануне, 26 мая, обыграла сборную Дании со счётом 3:0. После этой победы россияне, набрав девять очков в четырёх матчах, возглавили турнирную таблицу группы А. Следующий матч российская сборная проведёт 29 мая, соперниками россиян станут швейцарцы.
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