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Кагун — об участии в ЧМ-2021: у меня было всего несколько минут на решение

Кагун — об участии в ЧМ-2021: у меня было всего несколько минут на решение
Антон Мозговой
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Германии Доминик Кагун прокомментировал собственное решение прилететь в Ригу (Латвия), чтобы сыграть на чемпионате мира. Ранее клуб Кагуна вылетел в первом раунде серии плей-офф, уступив «Виннипег Джетс» (0-4).

«Рад, что я здесь. Путешествие было очень долгим. Мы прибыли в Эдмонтон из Виннипега в пять утра. Мой рейс вылетел в 11 часов. У меня было всего несколько минут на решение», — цитирует Кагуна журналист Майкл Бауэр.

Пока сборная Германии довольно успешно выступает на турнире. Немецкие хоккеисты одержали три победы и потерпели лишь одно поражение. Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B.

Следующий матч немцы проведут со сборной Финляндии. Он состоится 29 мая.

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