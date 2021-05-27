Мэр Риги обратился к белорусским хоккеистам после инцидента с флагом

Мэр Риги (Латвия) Мартиньш Стакис подчеркнул, что хоккеисты сборной Беларуси, выступающие на чемпионате мира, находятся в полной безопасности. Градоначальник столицы Латвии призвал спортсменов чувствовать себя комфортно в стране.
«Хоккеистам белорусской сборной совершенно нечего опасаться на чемпионате мира. Это столица свободной страны, где каждый может чувствовать себя свободно, включая любого спортсмена. Я приветствую здесь все 16 команд», — сказал Стакис в интервью телеканалу TV3.
Ранее в Риге произошёл инцидент, который власти Беларуси восприняли болезненно. По распоряжению мэра, на центральной площади перед гостиницей, в которой живут хоккеисты, был снят флаг Беларуси. Его заменили на красно-белую символику белорусской оппозиции. После этого один из местных депутатов предложил обменять хоккеистов сборной Беларуси на политзаключённых.
- 27 мая 2021
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