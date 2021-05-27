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Форвард США Бойл забил впервые с августа 2020-го. Он пропустил сезон, но приехал на ЧМ

Форвард США Бойл забил впервые с августа 2020-го. Он пропустил сезон, но приехал на ЧМ
Георгий Горностаев
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Нападающий сборной США Брайан Бойл отличился впервые с 5 августа 2020 года, когда он забросил за «Флориду Пантерз» в третьем матче квалификационного раунда НХЛ в ворота «Нью-Йорк Айлендерс».

Сегодня, 27 мая, на «Арене-Рига» в Латвии проходит седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею. Сборная США встречается с хозяевами турнира латвийцами. После первого периода счёт в матче равный – 2:2.

На 15-й минуте в составе американской сборной с бередач Кевина Лабанка и Джастина Абделькадера отличился форвард Брайан Бойл.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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