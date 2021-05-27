Сет Джонс поддержал Патрика Лайне после неудачного сезона в составе «Коламбуса»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился мнением о нападающем «мундиров» Патрике Лайне.



«Думаю, в дальнейшем с Патриком всё будет в порядке. У нас у всех были трудности в этом году, у меня в том числе. Лайне пришлось привыкать в этом году, когда Торторелла был тренером, а в раздевалке были новые лица.



Из-за карантина в Финляндии и США он был вдали от семьи. Мы хотим облегчить ему пребывание на льду. Хотим, чтобы он выходил на площадку, получал удовольствие от игры и забивал голы. Это то, что он делает лучше всего.



Он уже не раз забивал 30-40 шайб за регулярный сезон НХЛ. Мы знаем, на что он способен. Сейчас мы просто должны окружить его правильными партнёрами. Патрик сам знает, что может стать лучше», – приводит слова Джонса ESPN.



В сезоне-2020/2021 Патрик Лайне провёл одну встречу за «Виннипег Джетс» и набрал три очка (1+2), а также 45 игр за «Коламбус», в которых заработал 21 (10+11) очко. Это худший результат для финского хоккеиста по результативности. Ранее Лайне не набирал за регулярный чемпионат НХЛ меньше 50 очков.

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