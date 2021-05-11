Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2021

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне не поможет сборной Финляндии на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.



«После такого провального сезона я даже не могу больше играть в хоккей», – цитирует Лайне Ilta-Sanomat.



Сообщается, что отказ вызван не только провальным сезоном в составе «Коламбуса», но и потому, что у хоккеиста открыт вопрос с контрактом.

Также источник отметил, что, по словам нападающего, выступать за национальную сборную для него – честь.

В текущем сезоне хоккеист провёл одну встречу за «Виннипег Джетс» и набрал три очка (1+2), а также 45 игр за «Блю Джекетс», в которых заработал 21 балл: забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

Текущий сезон – худший для хоккеиста по результативности. Ранее Лайне не набирал за регулярный чемпионат НХЛ меньше 50 очков.