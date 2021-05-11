Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2021

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне не поможет сборной Финляндии на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
«После такого провального сезона я даже не могу больше играть в хоккей», – цитирует Лайне Ilta-Sanomat.
Сообщается, что отказ вызван не только провальным сезоном в составе «Коламбуса», но и потому, что у хоккеиста открыт вопрос с контрактом.
Также источник отметил, что, по словам нападающего, выступать за национальную сборную для него – честь.
В текущем сезоне хоккеист провёл одну встречу за «Виннипег Джетс» и набрал три очка (1+2), а также 45 игр за «Блю Джекетс», в которых заработал 21 балл: забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.
Текущий сезон – худший для хоккеиста по результативности. Ранее Лайне не набирал за регулярный чемпионат НХЛ меньше 50 очков.
- 11 мая 2021
-
19:11
-
19:05
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:16
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:35
-
16:54
-
16:30
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:35
-
14:28
-
14:26
-
13:39
-
13:32
-
12:55
-
12:35
-
12:24
-
11:46
-
11:42
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:56
-
09:11
-
08:52
-
08:42
-
08:25
-
07:47