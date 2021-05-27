Врана: сборная Чехии запаниковала во время матча со шведами

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана прокомментировал победу в матче четвёртого круга группового этапа чемпионата мира — 2021 со сборной Швеции (4:2). По итогам двух периодов чехи уступали со счётом 0:2.



«Мы начали паниковать. Это был не тот хоккей, в который мы хотим играть. В третьем периоде мы стали играть быстрее, терпеливо ждали своих шансов. Первый гол очень помог нам. Далее мы продолжали создавать много моментов и добились своего. Мы быстро двигали шайбу, играли в пас.

Мой гол? После паса Странски мне осталось только правильно выбрать позицию. Этот матч добавил нам позитива и энергии. Мы провели отличный третий период, но у нас ещё много работы», — сказал Врана во флеш-интервью после матча.



Сборная Чехии, обыграв шведов, набрала в четырёх матчах пять очков и с последнего места в группе А переместилась сразу на четвёртое. Сборная Швеции (3) — на последнем, восьмом месте.