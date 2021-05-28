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Генменеджер «Вашингтона» рассказал о причинах неудачного плей-офф в исполнении Бекстрёма

Генменеджер «Вашингтона» рассказал о причинах неудачного плей-офф в исполнении Бекстрёма
Никита Сербаков
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о выступлении нападающего Никласа Бекстрёма в нынешнем сезоне.

«У Никласа травма, которая настигла его в конце. Его состояние здоровья ухудшилось, но Бэкстрем изо всех сил старался выкладываться на все сто. Швед провёл отличный сезон. Он вёл вперёд команду, входил в топ-20 в НХЛ по результативности. К сожалению, к концу сезона его организм износился.

К концу регулярки мы столкнулись с травмами и не имели к началу плей-офф перерыва. Будь у нас перерыв – хотя бы недельный, – мы бы могли наверстать упущенное из-за травм и лучше выступить в серии с «Бостоном». Нас весь сезон преследовали травмы», – приводит слова Маклеллана The Athletic.

В регулярном сезоне НХЛ Никлас Бекстрём провёл 55 матчей и набрал 53 (15+38) очка. В плей-офф на счету 33-летнего шведа одна результативная передача в пяти матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Бостон Брюинз» (1-4).

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