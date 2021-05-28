Генменеджер «Вашингтона» рассказал о причинах неудачного плей-офф в исполнении Бекстрёма

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о выступлении нападающего Никласа Бекстрёма в нынешнем сезоне.
«У Никласа травма, которая настигла его в конце. Его состояние здоровья ухудшилось, но Бэкстрем изо всех сил старался выкладываться на все сто. Швед провёл отличный сезон. Он вёл вперёд команду, входил в топ-20 в НХЛ по результативности. К сожалению, к концу сезона его организм износился.
К концу регулярки мы столкнулись с травмами и не имели к началу плей-офф перерыва. Будь у нас перерыв – хотя бы недельный, – мы бы могли наверстать упущенное из-за травм и лучше выступить в серии с «Бостоном». Нас весь сезон преследовали травмы», – приводит слова Маклеллана The Athletic.
В регулярном сезоне НХЛ Никлас Бекстрём провёл 55 матчей и набрал 53 (15+38) очка. В плей-офф на счету 33-летнего шведа одна результативная передача в пяти матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Бостон Брюинз» (1-4).
- 28 мая 2021
-
00:00
-
00:00
- 27 мая 2021
-
23:43
-
23:36
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:05
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
21:38
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:17
-
17:06