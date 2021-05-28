Депутат, предлагавший взять белорусских хоккеистов в заложники, извинился перед ними

Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше принёс извинения хоккеистам и болельщикам сборной Беларуси. Ранее Бикше предложил взять игроков сборной Беларуси, выступающих на чемпионате мира в Риге (Латвия), в заложники, чтобы в дальнейшем обменять их на политических заключённых.

«Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу сборной Беларуси. По иронии судьбы, хоккеисты из Беларуссии в настоящее время находятся в гораздо более безопасном государстве, чем то, в которое они отправятся после чемпионата, — написал Бикше у себя на странице в «Фейсбуке».