Депутат, предлагавший взять белорусских хоккеистов в заложники, извинился перед ними
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше принёс извинения хоккеистам и болельщикам сборной Беларуси. Ранее Бикше предложил взять игроков сборной Беларуси, выступающих на чемпионате мира в Риге (Латвия), в заложники, чтобы в дальнейшем обменять их на политических заключённых.
«Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу сборной Беларуси. По иронии судьбы, хоккеисты из Беларуссии в настоящее время находятся в гораздо более безопасном государстве, чем то, в которое они отправятся после чемпионата, — написал Бикше у себя на странице в «Фейсбуке».
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