Бриндамор: у «Каролины» однозначно особенный коллектив, мы доказываем это снова и снова
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф. Минувшей ночью «Каролина» в шестом матче серии обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. Серия завершилась со счётом 4-2.
Примечательно, что по ходу матча «Каролина» проигрывала 1:3. Бриндамор отметил боевой дух своих игроков.
«Так было весь год. Мы проводим не лучшие матчи, будто выдыхаемся, но потом ребята находят в себе силы собраться. У нас однозначно особенный коллектив. Я знаю, что про свою команду так скажет любой тренер, но мы доказываем это снова, и снова, и снова», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.
Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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