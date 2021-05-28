Тренер «Торонто»: Кэмпбелл не был в своей лучшей форме

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф признался, что голкипер Джек Кэмпбелл сыграл неудачно в матче плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ). Вратарь «Торонто» отразил 26 бросков из 30.
«Очевидно, что это был не лучший его матч. Он провёл игру на действительно высоком уровне, как и наша команда, но он был не в своей лучшей форме. Однако он заслужил доверие, которое он оправдывает», — цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.
В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа, ещё по шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За «Торонто» забивали Зак Хайман и Джейк Маззин (дважды). При этом по ходу матча «Торонто» отыгрался со счёта 0:3. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая.
- 28 мая 2021
-
11:42
-
11:04
-
10:47
-
10:31
-
10:12
-
10:03
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
08:45
-
08:35
-
07:50
-
07:43
-
06:00
-
04:57
-
00:47
-
00:34
-
00:00
-
00:00
- 27 мая 2021
-
23:43
-
23:36
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:05
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
21:38
-
21:19
-
20:36
-
20:05