Тренер «Торонто»: Кэмпбелл не был в своей лучшей форме

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф признался, что голкипер Джек Кэмпбелл сыграл неудачно в матче плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ). Вратарь «Торонто» отразил 26 бросков из 30.

«Очевидно, что это был не лучший его матч. Он провёл игру на действительно высоком уровне, как и наша команда, но он был не в своей лучшей форме. Однако он заслужил доверие, которое он оправдывает», — цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа, ещё по шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За «Торонто» забивали Зак Хайман и Джейк Маззин (дважды). При этом по ходу матча «Торонто» отыгрался со счёта 0:3. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая.