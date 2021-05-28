Орлов – о конкуренции в обороне россиян: нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился мнением о составе национальной команды на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия).

«Сейчас у нас будет тренировка, посмотрим, какая обстановка, завтра мы пока не сможем играть. Надеюсь, что всё будет хорошо и мы быстро вольёмся в коллектив. Большая конкуренция в сборной России в линии обороны? Мы делаем одно дело. Всегда, когда приезжаешь в сборную, хочешь только выигрывать. Игры покажут, кто и сколько сыграет, мы будем стараться играть. Нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину и надеяться, что буду больше играть. У всех одна цель. Всегда с удовольствием приезжаю в сборную, когда нас сюда вызывают. Всё нужно доказывать своими поступками», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.