Орлов – о конкуренции в обороне россиян: нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился мнением о составе национальной команды на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия).
«Сейчас у нас будет тренировка, посмотрим, какая обстановка, завтра мы пока не сможем играть. Надеюсь, что всё будет хорошо и мы быстро вольёмся в коллектив. Большая конкуренция в сборной России в линии обороны? Мы делаем одно дело. Всегда, когда приезжаешь в сборную, хочешь только выигрывать. Игры покажут, кто и сколько сыграет, мы будем стараться играть. Нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину и надеяться, что буду больше играть. У всех одна цель. Всегда с удовольствием приезжаю в сборную, когда нас сюда вызывают. Всё нужно доказывать своими поступками», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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