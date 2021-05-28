Владимир Тарасенко рассказал о том, когда ему выбили зубы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко рассказал о том, когда ему впервые выбили зубы.
«Есть много людей, кто не смотрит хоккей, это нормально, что вы такие вопросы задаёте. С передним зубом – в сборной в 17 лет снял визор на один из матчей. Дима Орлов как раз на лавке сидел, первым увидел. Щёлкнули шайбой в лицо, выбили пять зубов. Я их починил, снова выбил, снова починил. Решил, что подожду, будет желание и настроение, сделаю. Дома спросил у жены и детей – зуб делать? Говорят – не надо», — приводит слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
По протоколу ИИХФ, если игрок приезжает в расположение сборной на ЧМ-2021 после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID-19. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.
И Тарасенко, и Орлов при удачном стечении обстоятельств смогут принять участие в матче группового этапа со сборной Швеции, намеченном на 31 мая.
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