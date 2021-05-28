Пол Морис: в первом раунде Кубка Стэнли блеснули ветераны

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал о влиянии возрастных хоккеистов на успех команды в Кубке Стэнли.
«Хочу вернуться к той части вопроса, в которой вы перечислили всех капитанов, блеснувших в первом раунде: Стаала, Бержерона, Стоуна и Уилера. Обратите внимание: все они — ветераны. Могу сказать по собственным наблюдениям, что чем старше эти ребята становятся, тем ярче они расцветают в кубковом хоккее.
Во-первых, они сильнее ценят, насколько трудно здесь оказаться и лучше понимают значимость этой стадии. Это распаляет их эмоции. Они по-настоящему заряжены на плей-офф, для них это лучшее время года. Они ощущают это сильнее, чем условный 23-летний игрок. Во-вторых, подсознательно они чувствуют: „Наверное, у меня в запасе уже нет десяти кубковых сезонов. Мой шанс — прямо сейчас“. Всё это мы и видим в Уилере, и видим не только в матчах. Это заметно даже в том, как он ходит по комнате: всегда в отличном настроении, возбужденный, в предвкушении. Конечно, такие ребята, как он, оказывают огромное влияние на культуру внутри команды. Блэйк ведь и сам работяга, боец, но еще он привносит в раздевалку и элемент кайфа.
Когда я говорю, что Блэйк взволнован и возбужден очередным кубковым матчем, я не хочу, чтобы болельщики подумали: а что, у тебя в команде есть игроки, которые не взволнованы? Совершенно не это имею в виду. Суть в том, что после определенного количества лет в НХЛ парни начинают по-другому ценить такие моменты», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Виннипег» выиграл серию с «Эдмонтон Ойлерс» в первом раунде Кубка Стэнли сезона-2020/2021 со счётом 4-0. Соперником «Джетс» по четвертьфиналу станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс». Пока в их противостоянии счет 3-2 в пользу «листьев».
- 28 мая 2021
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