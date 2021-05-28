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Выиграет ли «Миннесота» седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли у «Вегаса»?

Выиграет ли «Миннесота» седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли у «Вегаса»?
Антон Мозговой
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«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе. Предлагаем спрогнозировать, чем закончиться серия первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс».

В настоящее время счёт равный — 3-3. При этом «Миннесота» проигрывала в серии 1-3.

В шестом матче первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и сравнялась в серии — 3:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 17.55 на площадке результативных действий не совершил.

Седьмой и решающий матч серии пройдёт 28 мая.

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